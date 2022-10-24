Hatayspor - Beşiktaş maçı iddaa oranları!

Sezona Serkan Özbalta ile başlayan Hatayspor, ilk 6 maçı 1 puanla geçince dümene Volkan Demirel'i oturtmuştu. Volkan Demirel yönetiminde çıktıkları ilk 2 lig maçını ise 6 puanla geçtiler ancak önce Fatih Karagümrük yenilgisi geldi, arkasından Düzcespor'a da kaybedip Türkiye Kupası'ndan elendiler. Sağ bek Kerim Alıcı sakat, kupa maçında kırmızı kart gören sol stoper Simon Falette cezalı. Kerim yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi forma giyecek; stoperde "Ognjen Vranjes & Burak Öksüz" ikilisi olacak. Volkan Hoca ile çıkılan 3 lig maçının tamamında hücum merkezinde Bertuğ Yıldırım'ı izledik. Ze Luis ve Dylan Saint-Louis kenardan oyuna dahil oldu. Hücumun bir kanadında Saba Lobjanidze, diğerinde Ayoub El Kaabi tercih edildi.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İlk 5 haftayı 13 puanla geçen (4G 1B) Beşiktaş ise, son 5 haftada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekipte Romain Saiss, Emrecan Uzunhan ve Rachid Ghezzal sakat. Cumartesi-Pazar takımla çalışan Wout Weghorst, deplasman kafilesinde yer aldı; durumu maç saati netleşecek. Stoperde "Tayyip Talha Sanuç & Francisco Montero" görev yapacak. Takıma yakın kaynaklar hücum hattında "Nathan Redmond, Jackson Muleka & Cenk Tosun" üçlüsünü izleyeceğimizi belirtiyor. Orta alandaki üçlünün ikisi Gedson Fernandes ve Josef de Souza olacak. Son formaya iki aday var: Salih Uçan ya da Dele Alli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4 maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Beşiktaş deplasmanda oynadığı 4 lig maçının tamamında ilk yarıları önde kapattı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %45'lik kesim Hatay'daki zorlu maçta siyah-beyazlı ekibi 3 puana yakın görmüş... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖMER NECATİ ALBAYRAK’IN TERCİHİ

Hatayspor, Volkan Demirel'le ilk iki maçını kazandıktan sonra Karagümrük'te duvara tosladı. Kadro olarak ligin en kopuk takımı. Volkan hoca onarmaya çalışıyor olsa da rakibe en fazla pozisyon veren takımlardan biri olmaları en büyük dezavantajları. Beşiktaş'ın skor bulması zor olmayacaktır. Siyah-Beyazlılar'ın kazanırken tabelada da en az 3 gol göreceğimizi düşünüyorum.