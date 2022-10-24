Hatayspor-Beşiktaş maçı (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında son olarak sahasında Trabzonspor 'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş , deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Volkan Demirel yönetiminde ilk iki maçını kazanan ancak son hafta Karagümrük'e deplasmanda kaybeden Hatayspor, Beşiktaş karşısında galibiyet arıyor. Beşiktaş'ta deplasmanda kazanmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

1' Muleka'nın ara pasında Weghorst ceza sahası çaprazında topla buluştu, Hollandalı yıldız çok sert tavana doğru vurdu ve kaleci Erce'yi avladı. Beşiktaş 34. saniyede 1-0 öne geçti.

7' N'Koudou uzaklardan vurdu, Erce gole izin vermedi.

PENALTI!

11' Kamil Ahmet Çörekçi ceza alanı içinde Wehgorst'u düşürdü, Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL!

13' Weghorst'a pası veren Salih Uçan'ın topla buluşmadan önce ofsaytta bulunması sebebiyle penaltı iptal edildi.

Hatayspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor-Beşiktaş 11'ler

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst

Deplasmanda kaybetmek yok

Süper Lig’de yarın Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ın en büyük kozlarından biri deplasmandaki üstün form grafiği... Evinde oynadığı son üç maçı kazanamayan Siyah-Beyazlı ekip adeta deplasman skorlarıyla lige tutunurken, Valerien Ismael de Kartal’da son dönemde en yüksek deplasman puanı ortalaması tutturan teknik adam oldu. Fransız teknik adam yönetimindeki Beşiktaş, lig maçlarında 2 puan ortalamasını tutturdu. Fransız hocanın yönetimindeki Kartal, bu sezonki 4 dış saha maçında da 2’şer beraberlik ve galibiyet elde etti.

Kara Kartal’da 3 eksik var

Ligde bu akşam oynanacak Hatayspor-Beşiktaş maçında Siyah-Beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Cezayirli yıldızın tedavisi sürüyor. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.

Ceza sınırında iki isim...

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, bu akşamki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan Siyah-Beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Teknik ekibin, kart görmemeleri konusunda oyuncularına uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Siyah-Beyazlılar geri sayımda

Kara Kartal’da Hatayspor karşılaşmasının hazırlıkları, dün yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde dün öğle saatlerinde yapılan idman sonrasında kafile, özel uçakla Hatay’a gitti.

Volkan Demirel çıkış peşinde

Hatayspor’da Sivasspor karşılaşmasıyla beraber göreve başlayan teknik direktör Volkan Demirel, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle dönmüştü. Sonrasında Alanyaspor’u da evinde 1-0’lık skorla geçerek takımına bu sezonki ilk galibiyetlerini yaşatan

Demirel, eski kulübü Karagümrük karşısından da 3-0’lık sonuçla dönerek üzülmüştü. Genç teknik adam, bu akşamki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp yeni bir seriye başlamak istiyor.







