11. dakikada Weghorst, Salih’in pasını ceza sahasında kontrol etmeye çalışırken yerde kalınca Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı düdüğü doğruydu ancak öncesinde VAR’ın tespit ettiği gibi ofsayt vardı. Maçın 29. dakikasında Beşiktaş hücumunda hakem, Josef’in Adekugbe’ye faul yaptığı gerekçesiyle düdüğünü çaldı. Düdüğün hemen sonrasında Weghorst’un vuruşu ise gol oldu. Hakemin burada pozisyonun tamamlanmasını beklemeden düdük çalması çok büyük hataydı.

İhtimal var ama...

Belki de Beşiktaş’ın bir golü sebepsiz yere iptal edilmiş oldu. Pozisyonda Josef’in rakibine asla faulü gerektirecek bir teması yoktu. Hakem bir nefes beklese belki de Beşiktaş’ın golü verilebilecekti. Josef’in bu pozisyonda ofsayt olma ihtimali var ancak hakem düdüğü erken çaldığı için o ofsayt çizgisi çizilemedi. Maçın uzatma dakikalarında Montero’nun, Bertuğ’a topsuz alanda yaptığı hareket sarı kartı gerektirirdi, kırmızıya gerek yoktu. Ancak hakem faul bile vermedi.