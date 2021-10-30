Hatayspor-Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik maçlarından birisi Hatay'da oynanıyor. Hatayspor ile Beşiktaş , 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Bordo Beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Galatasaray derbisini kazanan ve moral depolayan Siyah Beyazlılar ise 20 puan ve 3. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, zorlu deplasmanda seri peşinde. Sezonun flaş takımı Hatayspor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkarma hedefinde. Karşılaşma başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 6' Ev sahibi Hatayspor maça hızlı başladı ve Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Önde baskıyla topu kapan Hatayspor'da El Kaabi'nin vuruşu kaleci Ersin'den döndü, Kaabi'ye çarpıp kaleye doğru yönelen topu Saba Lobjanidze çizgide tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi.

SAKATLIK | 24' Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuayi sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine milli futbolcu Kenan Karaman girdi. Belçikalı golcü Batshuayi oyuna devam etmeyi bir süre denese de, değişiklik gerçekleşti.

31' Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın orta şut karışımı vuruşunu Hatayspor kalecisi Munir zorlukla kornere çeldi.

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Hatayspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor-Beşiktaş 11'ler:

Hatayspor : Munir, Kamil, Fatih, Sam, Burak, Ruben, Mehdi, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, Batshuayi

Deplasmanda yeni başlangıç

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Antalyaspor’u 3-2 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay’a 2-1 ve Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, bu akşam Hatay maçını kazanıp deplasmandaki kötü gidişe ‘dur’ demek istiyor.

Savunma hattında özel çalışma

Kartal son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı. Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen Siyah-Beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü. Savunma hattındaki eksikler konusunda hafta boyunca çalışma yapan teknik ekip, Hatay mücadelesinde kaleyi gole kapatmak istiyor.

Gözler Cyle Larin'de

Galatasaray derbisinde yaptığı dubleyle yeniden yükselişe geçen Cyle Larin, bugün oynanacak Hatayspor karşılaşmasında Michy Batshuayi’yle birlikte takımın hücum hattındaki en önemli ismi olacak. Geçen sezon Hatayspor’la deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede 1, Vodafone Park’ta yapılan ve 90 dakikası 7-0 tamamlanan müsabakada ise toplamda 4 gol atan Kanadalı futbolcu, yine Hatay filelerini boş geçmemeye çalışacak. Kariyerinde 2 maçta 5 gol attığı bir takım bulunmayan Larin, etkili formunu Akdeniz Bölgesi ekibi karşısında sürdürüp Kara Kartal’ı zorlu deplasmandan zaferle çıkarmaya çalışacak.

Pjanic ve Josef Sporting’e...

Beşiktaş’ın bugün Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Kevin N’Koudou kamp kadrosunda yer almadı. Teknik ekip, Fabric N’Sakala ve Serdar Saatçı’yı da listeye dahil etmedi. Beşiktaş teknik ekibinin, 3 Kasım’da Sporting’le oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini düşünerek adale ağrıları bulunan Josef ve Pjanic’i özellikle dinlendirme kararı aldığı bildirildi. Tedavisi süren iki oyuncunun, Portekiz’de oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takım kampa girdi

Dün öğleden sonra yapılan idmanın ardından özel uçakla Hatay’a giden Siyah-Beyazlılar kampa girdi. Beşiktaş’ın Hatayspor kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.