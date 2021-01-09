Hatayspor - Beşiktaş canlı anlatımı... Süper Lig'de lider Beşiktaş 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Son beş maçını kazanan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar deplasmanda rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hatayspor ise geçen hafta 1-0 öndü götürdüğü Gençlerbirliği maçını kalecisi Münir'in kırmızı kartı sonrası 3-1 kaybetmişti. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkış yakalama peşinde olacak. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIMI

Maçta ilk düdük çaldı.

GOL | Mücadelenin 6. dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahanın sağından Ghezzal ceza sahasına doğru topu gönderdi. Aboubakar, topu kontrol edip, düzeltti şutunu attı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

GOL | Aboubakar'ın golünden yalnızca 1 dakika sonra, dakika 7'de Hatayspor, Boupendza'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Akintola sağ kanatta topla buluşup rakibini geçtikten sonra sıfıra indi. Ceza sahasında penaltı noktasına yakın noktadaki Boupendza'ya pasını gönderdi. Golcü futbolcu kontrol edip şutunu attı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Atiba ile verkaç yapan Larin, topla birlikte ceza sahasına girdi. Son haftaların golcü ismi şutunu attı ancak Hatayspor savunmasında Billong son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Aynı dakika içerisinde sağ kanattan Ghezzal korneri ön direğe kullandı. Savunmanın önlemek istediği top arka direğe doğru yükseldi. Larin uygun pozisyonda düzgün bir vuruş gerçekleştiremedi ve top yandan auta çıktı.

Maçın 19. dakikasında Akintola golünü attı ancak yardımcı hakemin kalkan bayrağı sonrasında karar ofsayt olarak değerlendirildi.

GOL | 23. dakikada Hatayspor golcü futbolcusu Boupendza'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Sol kanattan Mesut'un ceza sahasına gönderdiği ortayı Boupendza kontrol edip, rakibini çalımladıktan sonra şutunu köşeye doğru gönderdi ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Boupendza, Süper Lig'deki 15. maçında 12. golünü atmış oldu.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Boupendza

Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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