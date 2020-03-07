Hatayspor - BB Erzurumspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Hatayspor ile ikinci sıradaki BB Erzurumspor golsüz berabere kaldı. Süper Lig mücadelesi veren iki takım da puan kaybı yaparken sezonun ilk yarısında evinde rakibini 3-1 yenen BB Erzurumspor ikili averajda üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 50 yaparken BB Erzurumspor 46 puana yükseldi.

TFF 1. Lig’in 26. haftasındaki Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşma öncesi Hataysporlu taraftarlar, tribünlerde namaz kılarak, dua etti. Taraftarlar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek andı. Hataysporlu futbolcular da sahaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yer aldığı pankartla çıktıStat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil Çetin

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 58 Selim Ilgaz), Popov, Caner Hüseyin Bağ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Pote, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), Sissoko (Dk. 80 Scuk), Mücahit Albayrak, Osman Çelik

Sarı kartlar: Dk. 52 Emrah Başsan, Dk. 70 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

HATAY (AA)



