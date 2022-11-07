Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Başakşehir, gözünü lige çevirdi. Turuncu Lacivertliler, 13. hafta maçında Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe maçının ardından evinde Giresunspor'u yenerek 23 puana ulaşan ve 3. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Beşiktaş galibiyetinin ardından Ankaragücü'ne deplasmanda 4-1 kaybeden Hatayspor ise 10 puanla 17. basamakta. Volkan Demirel yönetimindeki Bordo Beyazlılar, güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibinde tek eksik sakatlığı devam eden Kevin Soni. Konuk takımda da Mesut Özil, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, sakatlığı nedeniyle maçı kaçıracak isimler.

Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Erece, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Onur, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic, Deniz, Serdar, Traore, Okaka