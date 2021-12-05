Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Topladığı 26 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor'un konuğu Başakşehir... Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a 4-0 kaybeden Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi Altay beraberliğiyle sona eren Başakşehir ise deplasmanda kazanıp Avrupa potasına girmeyi hedefliyor. Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Hatayspor, Süper Lig 'in 15. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. 26 puanla 3. sırada yer alan Ömer Erdoğan yönetimindeki Bordo Beyazlılar, geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında şok bir mağlubiyet almış ve 4-0 kaybetmişti. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi Altay beraberliğiyle sona eren Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi. İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanıp Avrupa potasına girmenin hedeflerini yapıyor.
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Falette, Samuel, Sackey, Traore, Saba, Muhammed, Ayoub, Mame Dioef
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Chadli, Okaka
Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Başakşehir maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.