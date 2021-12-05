Hatayspor, Süper Lig 'in 15. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. 26 puanla 3. sırada yer alan Ömer Erdoğan yönetimindeki Bordo Beyazlılar, geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında şok bir mağlubiyet almış ve 4-0 kaybetmişti. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi Altay beraberliğiyle sona eren Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi. İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanıp Avrupa potasına girmenin hedeflerini yapıyor.

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Falette, Samuel, Sackey, Traore, Saba, Muhammed, Ayoub, Mame Dioef

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Chadli, Okaka

Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Başakşehir maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.