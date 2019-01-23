Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor’a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir çeyrek finale kalmak için ikinci maçı da kazanmak istiyor. Hatayspor ise rakibini yenerek tur atlamak istiyor.

Hatayspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor’u eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda Gençlerbirliği’ni geçerek son 16 turuna çıkmıştı.