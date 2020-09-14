Hatayspor - Başakşehir (CANLI)

Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Atakaş Hatayspor karşısında açıyor. Hatay Atatürk Stadı’nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanıyor. Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Hatayspor yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak istiyor. Okan Buruk ile şampiyon olup tarihe geçen Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak. Başakşehir geçen sezon şampiyon olan ideal kadrosuna sadece Hasan Ali Kaldırım'ı katarak sahada...Hatayspor'da ise flaş transfer Mame Diouf ilk 11'de.

İşte ilk 11'ler

Atakaş Hatayspor'un ilk 11'i: Mohamedi Munir, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan, Mame Diouf

Medipol Başakşehir'in 11'i: Mert; Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, İrfan Can; Visca, Aleksic, Crivelli; Demba Ba

Başakşehir'in yeni transferlerinden Rafael ile kiralıktan dönen Kerim Frei yedek kulübesinde yer alıyor.









MAÇ BAŞLADI

7.dakikada sağ kanattan Popov geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

13.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu İrfan Can kullandı ortasını savunma çıkardı seken topa Visca sert vurdu yine savunmadan seken top kornere gitti

16.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına girmeden Aleksic vurdu şutu savunmadan döndü

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 17.dakikada sağ kanattan Çaicara ceza sahasına girdi penaltı noktasına bıraktı uygun durumda Crivelli vurdu ama top yandan auta gitti

19.dakikada sol kanattan gelen ortaya Mame Diouf kafayı vurdu top yandan auta gitti

22.dakikada sol kanattan kazanılan korneri İrfan Can kullandı ortasına ön direkte Mahmut kafayı vurdu top auta gitti









Kadroya 4 takviye

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael, Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli-Mbombo’yu kadrosuna dahil etti. Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Hatayspor’dan hüzünlü başlangıç

53 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Hatayspor, ilk hafta sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir ile şehir dışında oynuyor. Hatay Atatürk Stadı’nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda. Bordo-beyazlı yönetimin Atatürk Stadı’nı ilk maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve hazır hale getirmesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’ndan onay alamaması Hatayspor camiasında üzüntüyle karşılandı. Hatayspor, ligin 3. haftasından itibaren maçlarını sahasında oynamaya başlayacak. Kasım ayında ise yeni stadında rakiplerini ağırlayacak.