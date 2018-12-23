Hatayspor-Balıkesirspor Baltok maç sonucu: 3-0

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 yendi.

23 Aralık 2018, Pazar 15:47
- A +
Hatayspor-Balıkesirspor Baltok maç sonucu: 3-0

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Hatayspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig - Hatayspor: 3 - Balıkesirspor Baltok: 0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren (Dk. 82 Maiga), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Dk.75 Soner Örnek), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 46 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac (Dk. 46 Cüneyt Köz), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Goller: Dk. 1 Gökhan Karadeniz, Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor),

Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 74 Akın Alkan (Hatayspor)

HATAY (AA) 

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.