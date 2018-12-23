Hatayspor – Balıkesirspor Baltok: 3-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşan Hatayspor, rakibini Gökhan, Selim ve Caner'in ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

23 Aralık 2018, Pazar 15:47
- A +
Hatayspor – Balıkesirspor Baltok: 3-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşan Hatayspor, rakibini Gökhan, Selim ve Caner'in ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Habip Tiryaki (xx), Gökhan Barcın (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx), Sadi (xx) (Dk 75 Soner xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk 75 Dmytro xx), Yılmaz (xx) (Dk 82 Maiga x), Gökhan (xxx), Caner (xxx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Murat (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Nizamettin (xx) (Dk 46 Furkan x) , Muhammed Ali (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 46 Mehmet x), Sedat (xx), Okan (x), Oğuz (xx), Otoo (x), Glumac (x) (46 Cüneyt x), Bülent (xx), Cumali (xx)

GOLLER: Dk.1 Gökhan, Dk. 11 Selim, Dk. 37 Caner (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Akın (Hatayspor) - Cumali, Oğuz, (Balıkesir Baltok)

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.