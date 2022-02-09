Hatayspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor. Antalyaspor ise 8 maçtır galibiyete hasret. İki Süper Lig ekibi de kupada kazanıp kötü gidişata son vererek moral depolamayı amaçlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan çeyrek final biletini alacak. 5. turda Hatay, Menemenspor'u 1-0'la geçti. Sivasspor ise Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı. Antalya ise Giresunspor engelini 2-1'le aştı.

Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Antalyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 17.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Hatayspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Eyüpspor maçını penaltılarda 5-4 kazandı, 5. turda Bursaspor 'u Menemenspor'u 1-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.

Antalyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan giren giren Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0'la geçti. 4. turda Amed Sportif'i 4-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, 5. turda Giresunspor'a 2-1'lik üstünlük sağladı ve Son 16'ya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.