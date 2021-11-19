Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Hatay'da açılacak, Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sezonun flaş takımı olan ev sahibi, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Akdeniz ekibi ise 15 puanla 14. basamakta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a kaybeden Hatayspor, evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Giresunspor ve Altay galibiyetleriyle nefes alan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda 3'te 3 yapmaya çalışacak.

Hatayspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Antalyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yarın saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Bünyamin, Fredy, Ufuk, Güray, Amilton, Doğukan, Mukairu

Onur Ergün dışında eksik yok

Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor’da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da 5 eksik

Nuri Şahin gözetiminde yükselişe geçen Antalyaspor'da Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında fibula kemiği kırılan Ufuk Akyol, Rizespor maçında sakatlanan Haji Wright, sezon başında çapraz bağı kopan Doğukan Nelik, Enzo Crivelli ve Harun Alpsoy zorlu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda kaleci Boffin ile orta saha oyuncusu Fredy de sarı kart sınırında bulunuyor. 2 oyuncu, Hatayspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.