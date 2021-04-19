Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Son olarak Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan Hatayspor zorlu karşılaşmada rakibini yenerek 5.lik şansını sürdürmek istiyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Antalyaspor ise deplasmanda galiyet arayacak.

Hatayspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Antalya temsilcisinin ise 34 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, topladığı 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.