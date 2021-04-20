Hatayspor - Antalyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Son olarak Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan Hatayspor zorlu karşılaşmada rakibini yenerek 5.lik şansını sürdürmek istiyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

Hatayspor - Antalyaspor ilk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranis, Aabid, Ruben, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Doğukan, Podolski, Fredy, Serdar Gürler, Amilton, Mert, Hakan, Ali Eren

Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Antalya temsilcisinin ise 34 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, topladığı 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.