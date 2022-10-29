Hatayspor, Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig 'in 12’nci haftasında, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı ve bir saat süren idmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Volkan Demirel, teknik heyet ve kulüp personeli ile beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bordo Beyazlılar, bugün saat 17.30'da özel uçakla Ankara'ya hareket edecek. (DHA)