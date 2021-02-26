Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ankaragücü’nü sahasında ağırlayacak. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 3 maçtır kaybetmiyor. 42 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi ekip, serisini Başkent ekibi karşısında sürdürmeye çalışacak. 5 maçtır kazanamayan, üst üste 2 maçtan beraberlikle ayrılan Ankaragücü ise Hikmet Karaman'la ilk galibiyetini almaya çalışacak. Sarı Lacivertli ekip, 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 13.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Selim, Diouf

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Erdi, Sarlija, Pinto, Voca, Lukasik, İbrahim, Paintsil, Lobhanidze, Borven

Hatayspor'da Gabonlu gol makinesi Aaron Boupendza kart cezası, Kamara ve Soner ise sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayacak. Ankaragücü'nde ise Pazdan cezalı. Atakan ve Badji'nin de sakatlıkları devam ediyor.