Hatayspor-Altınordu maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Hatayspor, Bolu Atatürk Stadı’nda karşılaştığı Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 80. dakikada Caner Hüseyin Bağ'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
21. dakikada Altınordu’nun atağında Hüseyin Atakan Üner’in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç’un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası içine giren Anıl Koç’un pasında topla buluşan Okan Derici’nin kötü vuruşunda top kalecide kaldı.
42. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışında havadan gelen topa vuran Sadi Karaduman’ın sert şutunda top direkten döndü.
75. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Anıl Koç’un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek’in şutunda top üst direkten geri döndü.
80. dakikada Furkan Şeker’in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner Hüseyin Bağ’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin Tetik
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 90 2 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 73 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Burak İnce), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 74 Ersel Aslıyüksek), Egehan Gök (Dk. 72 Berkay Samancı), Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 80 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Karadeniz, Dk. 39 Selim Ilgaz (Hatayspor)