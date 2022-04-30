Süper Lig 'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlayacak. Ligin orta sıralarında kalan Hatayspor, ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile karşılaşacak. Altay son nefesine kadar mücadele ederek her ne kadar ligde kalması mucizelere de kalmış olsa da kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise taraftarının önünde maçı kazanmak istiyor.

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Hatayspor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Altay'ı konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Hatayspor - Altay maçı muhtemel 11'leri

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Emre, Onur, Ribeiro, Benzia, Kaabi, Lobhanidze, Diouf

Altay: Lis, Tolga, Björkander, Thiam, Kazımcan, Ceyhun, Pako, Thaciano, Kappel, Zeki, Rayan

Altay lige veda edebilir

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.









Henüz kesinleşmedi

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.

Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.

Altay'ın kalan maçları

Hatayspor (d)

Giresunspor

Trabzonspor (d)

Kasımpaşa