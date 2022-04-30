Hatayspor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlayacak. Ligin orta sıralarında kalan Hatayspor, ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile karşılaşacak. Altay son nefesine kadar mücadele ederek her ne kadar ligde kalması mucizelere de kalmış olsa da kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise taraftarının önünde maçı kazanmak istiyor. Peki Hatayspor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu sorunun yanıtını ve 90 dakika öncesi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig 'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlayacak. Ligin orta sıralarında kalan Hatayspor, ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile karşılaşacak. Altay son nefesine kadar mücadele ederek her ne kadar ligde kalması mucizelere de kalmış olsa da kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise taraftarının önünde maçı kazanmak istiyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda?
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Altay'ı konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Hatayspor - Altay maçı muhtemel 11'leri
Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Emre, Onur, Ribeiro, Benzia, Kaabi, Lobhanidze, Diouf
Altay: Lis, Tolga, Björkander, Thiam, Kazımcan, Ceyhun, Pako, Thaciano, Kappel, Zeki, Rayan
Altay lige veda edebilir
Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.
İlgili Haberler
Henüz kesinleşmedi
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.
Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.
Altay'ın kalan maçları
Hatayspor (d)
Giresunspor
Trabzonspor (d)
Kasımpaşa