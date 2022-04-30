Hatayspor - Altay maçı canlı
Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlıyor. Ligin orta sıralarında kalan Hatayspor, ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile karşılaşıyor. Altay son nefesine kadar mücadele ederek her ne kadar ligde kalması mucizelere de kalmış olsa da kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise taraftarının önünde maçı kazanmak istiyor. 10. dakikada Altay, Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Süper Lig 'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlıyor. Ligin orta sıralarında kalan Hatayspor, ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile karşılaşıyor. Altay son nefesine kadar mücadele ederek her ne kadar ligde kalması mucizelere de kalmış olsa da kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise taraftarının önünde maçı kazanmak istiyor.
MAÇ BAŞLADI!
10. dakikada Altay, Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Hatayspor: Munir, Sadık, Burak, Sackey, Adekugbe, Onur, Mehdi, Ruben, El Kaabi, Saint-Louis, Mame Diouf
Altay: Lis, Cebrail, Eric, İbrahim, Kazım, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Kappel, Thiam
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Hatayspor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda?
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Altay'ı konuk ediyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Altay lige veda edebilir
Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.
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Henüz kesinleşmedi
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.
Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.
Altay'ın kalan maçları
Hatayspor (d)
Giresunspor
Trabzonspor (d)
Kasımpaşa