Hatayspor - Altay maçı canlı

Süper Lig 'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay'ı ağırlıyor. Ligin orta sıralarında kalan Hatayspor, ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile karşılaşıyor. Altay son nefesine kadar mücadele ederek her ne kadar ligde kalması mucizelere de kalmış olsa da kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise taraftarının önünde maçı kazanmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

10. dakikada Altay, Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti.





Hatayspor: Munir, Sadık, Burak, Sackey, Adekugbe, Onur, Mehdi, Ruben, El Kaabi, Saint-Louis, Mame Diouf

Altay: Lis, Cebrail, Eric, İbrahim, Kazım, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Kappel, Thiam

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Hatayspor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda?

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Altay'ı konuk ediyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Altay lige veda edebilir

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.





Henüz kesinleşmedi

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.

Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.

Altay'ın kalan maçları

Hatayspor (d)

Giresunspor

Trabzonspor (d)

Kasımpaşa