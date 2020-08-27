Hatayspor Alexandros Katranis'i kiraladı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi, Saint Etienne'den Alexandros Katranis'i 1 yıllığına kiraladı.

27 Ağustos 2020, Perşembe 16:51 Son Güncelleme:
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Hatayspor Alexandros Katranis'i kiraladı

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa ekiplerinden Saint-Etienne'den sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Yunanistan U21 Milli Takımı forması da giyen Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine İdari Menajerimiz Murat Bereket Katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



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