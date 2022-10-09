Hatayspor ile Alanyaspor , Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor, 4 puanla 18. sırada yer alıyor. Bordo Beyazlılar, evinde 3 puanı kapıp seri yakalamayı ve alt sıralardan uzaklaşma yolunda adım atmayı amaçlıyor. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, 2 maçtır kazanamayan Francesco Farioli'li Alanyaspor, 8 puanla 11. basamakta bulunuyor. Turuncu Yeşilliler, zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde olacak. Ev sahibinde Ruben Ribeiro, konuk takımda ise Leroy Fer, kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek isimler.

Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, Bertuğ, El Kaabi

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Umut, Doumbia, Pereira, Rassoul, Efecan, Targhalline, Ahmed Hassan