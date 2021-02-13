Süper Lig 'in 25. haftasında Hatayspor'la Alanyaspor , 3 puan için kozlarını paylaşacak. Sezonun iki flaş takımının karşı karşıya geleceği 90 dakika merakla bekleniyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor 38 puanla 6. sırada. Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u ise 41 puanla 5. basamakta. Hatayspor evinde kazanıp puanları eşitlemenin peşinde olacak. Alanyaspor ise farkı 6'ya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında Alanya'da oynanan sezonun ilk maçı Alanyaspor'un 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ev sahibinde ise Yusuf sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Şubat Pazar günü Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Turgut Doman'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.

Hatayspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar