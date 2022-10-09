Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (11'ler belli oldu)
Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor 'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında ilk galibiyetini alan Hatayspor, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Hatayspor ile Alanyaspor , Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor, 4 puanla 18. sırada yer alıyor. Bordo Beyazlılar, evinde 3 puanı kapıp seri yakalamayı ve alt sıralardan uzaklaşma yolunda adım atmayı amaçlıyor. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, 2 maçtır kazanamayan Francesco Farioli'li Alanyaspor, 8 puanla 11. basamakta bulunuyor. Turuncu Yeşilliler, zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde olacak. Ev sahibinde Ruben Ribeiro, konuk takımda ise Leroy Fer, kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek isimler.
Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor-Alanyaspor (11'ler belli oldu)
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Rayan Aabid, Boudjemaa, Lobhanidze, Bertuğ, El Kaabi.
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Umut, Doumbia, Pereira, Candeias, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan.