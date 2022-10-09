Hatayspor-Alanyaspor maçı (CANLI)

Hatayspor ile Alanyaspor , Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor, 4 puanla 18. sırada yer alıyor. Bordo Beyazlılar, evinde 3 puanı kapıp seri yakalamayı ve alt sıralardan uzaklaşma yolunda adım atmayı amaçlıyor. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, 2 maçtır kazanamayan Francesco Farioli'li Alanyaspor, 8 puanla 11. basamakta bulunuyor. Turuncu Yeşilliler, zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde olacak. Ev sahibinde Ruben Ribeiro, konuk takımda ise Leroy Fer, kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen isimler.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Hatayaspor savunmasının arkasına gönderilen topa Ahmed Hassan hareketlendi, ancak son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Hatayspor'da soldan Kaan'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Kerim vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

66. dakikada Hatayspor'da Rayana Aabid'in ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşa Ognjen Vranjes'in kafayla dokunuşu etkisiz oldu ve top kaleci Runar Runarsson'da kaldı.

68. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından dönerek yaptığı vuruşu kaleci Erce Kardeşler çıkarırken dönen topta Efecan Karaca'nın vuruşunda da yine Erce başarılı oldu fakat ikinci pozisyona ilişkin ofsayt bayrağı kaldırıldı.

GOL | 72. dakikada Hatayspor'da Onur Ergün'ün sağ kanada uzun pasına Kevin Varga'nın gelişine yaptığı ortada ön direkte estetik bir vuruşa imza atan Burak Öksüz, takımını öne geçirdi: 1-0.

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Hatayspor-Alanyaspor (İlk 11'ler)

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Rayan Aabid, Boudjemaa, Lobhanidze, Bertuğ, El Kaabi.

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Umut, Doumbia, Pereira, Candeias, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan.