Hatayspor - Alanyaspor maçı Canlı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig 'in 3. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor 'u ağırlayacak. Ev sahibi sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Konuk ekibin hedefi ise evinde aldığı Altay mağlubiyetini unutturmak olacak. Hatayspor'da eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Alanyaspor'da ise Mücadele öncesi Efecan Karaca ve Famara Diedhiou cezalı.

Hatayspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Alanyaspor ilk 11'leri belli oldu!

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Onur, Ruben, Sabah, Adama, Ayoub, Diouf.

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Milunovic, Tayfur, Umut, Fer, Borja, Juanfran, Novais, Candeias, Davidson.





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Geçen sezonu 6. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan ev sahibi ekip, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve öğrencileri, evlerinde oynayacakları mücadeleyi kazanarak hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Atakaş Hatayspor'da zorlu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konuk Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek lige moralli başladı. Geçen hafta evinde Altay'ı konuk eden Akdeniz ekibi, maçı 4-1 kaybederken kırmızı kart gören 2 futbolcusu da cezalı duruma düştü.

Alanyaspor'da 2 cezalı

Bu maçı unutmak isteyen turuncu yeşilliler, Hatay deplasmanında puan ya da puanlar hedefliyor. Mücadele öncesi Efecan Karaca ve Famara Diedhiou cezalı.