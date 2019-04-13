Hatayspor - Afjet Afyonspor: 2-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Hatayspor, Afjet Afyonspor’u 65'inci dakikada Yusuf ve 74'üncü dakikada Hamza’nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 yendi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 16:44
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Hatayspor - Afjet Afyonspor: 2-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Hatayspor, Afjet Afyonspor’u 65'inci dakikada Yusuf ve 74'üncü dakikada Hamza’nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 yendi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Cemal Bingül (xx), Erkan Akbulut (XX)

HATAYSPOR: Akın (xx), Mesut (xx), Sadi (xx) (Dk. 63 Hamza xx), Yusuf (xxx), Mehmet Tayfun (xx), Kubilay (xx), Bakary Nimaga (xx), Da Silva (xx) (Dk. 56 Selim xx), Gökhan (xx), Caner (xx), Mirkan (xx) (Dk. 83 Soner x)

AFJET AFYONSPOR: Soner (xx), Türker (xx), Bayram (xx), Mehmet (xx) (Dk. 60 Nazmi xx), Onur Ramazan (xx), Metin (xx), Cenk (xx), Uğur (xx) (Dk. 78 Enes x), Emre (xx), Oltan (x), Gökhan (xx) (Dk. 70 Bajram x)

GOLLER: Dk. 65 Yusuf, Dk. 74 Hamza (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Mesut (Hatayspor) - Cenk, Oltan, Emre (Afjet Afyonspor)

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

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