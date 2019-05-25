Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor’a konuk olacak. İlk maç 0-0 bitmişti. Adana Demirspor deplasmanda rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor. Hatayspor ise 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında taraftarının desteği ile adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Hatayspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da, Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç beIN SPORTS MAX'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

İlk maçta, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kalan mavi-lacivertliler, rakibine üstünlük kurarak play-off finali bileti almak istiyor.

1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig’e çıkamayan Adana Demirspor, bu sezon taraftarının bu hasretini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, deplasmana gidemeyen taraftarlar için Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı’na sinevizyon kurulacak ve Hatayspor maçının izlenmesi sağlanacak.



