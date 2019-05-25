Hatayspor - Adana Demirspor (CANLI)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor’a konuk oluyor. İlk maç 0-0 bitmişti. Adana Demirspor deplasmanda rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor. Hatayspor ise 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında taraftarının desteği ile adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

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Maçın 13. dakikasında Gökhan Karadeniz'in vuruşunda Çağlar Akbaba gole izin vermedi. Köşe vuruşunda bu kez Diallo vuruşunu yaptı savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOOOOOOL - Berk Yıldız Adana Demirspor'u 30. dakikada attığı muhteşem golle 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı...

Maçın 51. dakikasında Hamza Gür beraberlik golünü attı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI...

Hatayspor - Adana Demirspor 11'ler

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut, Sadi, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Sadio Diallo, Kubilay, Caner, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil, Semih, Joher Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Vedat Bora, Erdal Öztürk, Berk Yıldız, Gladkyy, Traore

Hatayspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da, Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç beIN SPORTS MAX'den (Digitürk 81. kanal) canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

İlk maçta, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kalan mavi-lacivertliler, rakibine üstünlük kurarak play-off finali bileti almak istiyor.

1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig’e çıkamayan Adana Demirspor, bu sezon taraftarının bu hasretini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, deplasmana gidemeyen taraftarlar için Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı’na sinevizyon kurulacak ve Hatayspor maçının izlenmesi sağlanacak.



