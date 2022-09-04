Hatayspor-Adana Demirspor maçı (CANLI)

Ligin puansız tek takımı olan Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor , Gaziantep FK ve Hatayspor'a kaybederek son sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, evinde kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup edip moral depolayan ve 9 puanla 7. sırada yer alan Adana temsilcisi ise deplasmanda kazanıp seri yakalamayı amaçlıyor.





Hatayspor, 21. dakikada Onur Ergül'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Hatayspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Adana Demirspor maçını Burak Şeker yönetiyor. Saat 19.15'te başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Hatayspor-Adana Demirspor ilk 11'ler:

Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba Lobjanidze, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga