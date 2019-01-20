Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Maçtan dakikalar
17. dakikada Gençlerbirliği atağında karambolde topla buluşan Nadir Çiftçi takımını öne geçirdi: 0-1
30. dakikada Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1
32. dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Selim Ilgaz’ın sert şutu kalecide kaldı.
71. dakikada Hamza Gür kale önünde topa kafayla dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1
90+4 dakikada Mirkan Aydın, Gençlerbirliği defansının hatasını affetmedi ve skoru ilan eden golü buldu: 3-1
İHA