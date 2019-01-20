Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gergin anların yaşandığı mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazandı.

20 Ocak 2019, Pazar 15:53
- A +
Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Maçtan dakikalar 

17. dakikada Gençlerbirliği atağında karambolde topla buluşan Nadir Çiftçi takımını öne geçirdi: 0-1 

30. dakikada Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1 

32. dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Selim Ilgaz’ın sert şutu kalecide kaldı. 

71. dakikada Hamza Gür kale önünde topa kafayla dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1 

90+4 dakikada Mirkan Aydın, Gençlerbirliği defansının hatasını affetmedi ve skoru ilan eden golü buldu: 3-1 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.