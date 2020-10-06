Hatayspor 12 takviye yaptı, 9 isimle yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-2021 sezonunda 12 takviye yaptı. Hatayspor, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;

GELENLER

1- Aaron Salem Boupendza

Daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux’da oynayan Gabon’lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki Aaron, Gabon milli takım oyuncusu.

2- Ruben Ribeiro

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

3- Pablo Santos

Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga’da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

4-Burak Can Çamoğlu

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2. lig ekiplerinden Karlsruhe takımında sağ bek pozisyonunda görev yapan, 24 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

5-Hatayspor, Alanyaspor’dan Isaac Sackey’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da kiralık olarak oynayan, 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Isaac Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

6-Alexandros Katranis

Fransa ekiplerinden Saint-Étienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Yunanistan U 21 Milli Takım oyuncusu Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı.

7-Mame Biram Diouf

Geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

8-Munir Mohand Mohamedi

Geçtiğimiz sezon Malaga'da forma giyen kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

9-Adama Traore

Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

10-Jean Claude Billong

Benevento Calcio'dan stoper Jean Claude Billong ile 2+1 sözleşme imzalandı.

11-Babajide David Akıntola

﻿﻿FC Midtjylland'den kanat oyuncusu Babajide David Akıntola 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.

12-Yavuz Buğra Boyar

Kastamonuspor'dan gelen kaleci Yavuz Buğra Boyar ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

GİDENLER

1-Caner Hüseyin Bağ - Giresunspor

2-Sadi Karaduman -Giresunspor

3-Ömer Alıcı - Boluspor

4-Hamza Gür - Boluspor

5-Alican Özfesli - Başakşehir - Boluspor

6-Rahman Buğra Çağıran - Malatyaspor - Samsunspor

7-Furkan Şeker - Adanaspor

8-Kubilay Sönmez - Göztepe

9-Yasin Güreler - Tuzlaspor

DHA