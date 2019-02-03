Hatayspor: 1 - Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

03 Şubat 2019, Pazar 17:41
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Hatayspor: 1 - Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 

Maçtan dakikalar 

17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Stackhowıak engelledi. 

34. dakikada topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0 

90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1 

Stat: Antakya Atatürk 

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Utku Tunavelioğlu xx, Deniz Caner Özaral xx 

Hatayspor: Akın xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Hamza xxx (Soner Örnek dk. 82 ?), Selim xx (Mirkan Aydın dk. 77 x), Gökhan Karadeniz xxx, Diallo xx, Caner xx, Maiga xx (Korkishko dk. 90+2 ?) 

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga 

Teknik Direktör: İlhan Palut 

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen xx, Deniz Vural xx (Kibong Mbamba dk. 72 x) Ziya xx, İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Burak x (Muhammed Kehinde dk. 63 xxx) Furkan xx, Kerem Can xx, Abdülkerim Bardakçı xx 

Yedekler: Kaan Güler, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak 

Teknik Direktör: Yücel İldiz 

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34) (Hatayspor), Muhammed Kehinde (dk. 90) (Denizlispor) 

Kırmızı kart: Saido Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor) 

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Maiga (Hatayspor), İsmail Aissati, Ziya (Denizlispor) 

Mehmet Bayrak - Gökhan Aklan / HATAY (İHA)

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