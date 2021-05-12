Hataypor’a Yeni Malatya çelmesi

Süper Lig ’in 41’inci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de kalmayı garantilerken Hatayspor 5. sırayı Sivasspor ’a devretti. 8. dakikada sağ kanattan açılan ortaya dokunan Babajide’nin vuruşunda top filelerle buluştu, ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 45’inci dakikada sol kanattan açılan ceza sahası içerisine gönderilen ortaya iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Adem’den enfes gol

64’üncü dakikada ceza sahası içerisine gönderilen pasla rakiplerini geçerek şutunu çeken Adem’in vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1. 74’üncü dakikada orta sahadan ceza sahası içerisine giren Kubilay’ın yerden şutunu kaleci Munır kornere çeldi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



