Hatay’dan müthiş futbol

Hatayspor, bu sezon ligin en flaş ekiplerinden biri oldu. Son olarak hafta sonunda Başakşehir’i deplasmanda 5-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Bordo-Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da müthiş oynadı. Ömer Erdoğan’ın öğrencileri özellikle ikinci yarıda maçı neredeyse tek kaleye çevirdi. Ancak hem Altay Bayındır’ın kalesinde devleşmesi, hem de son vuruşlardaki şanssızlık nedeniyle Hatayspor, rakibini birçok istatistikte ezmesine rağmen puan almayı başaramadı.

Ceza sahasından çıkmadı!

Topla oynamada yüzde 64’e 36’lık bir üstünlük kuran Hatayspor, 409 isabetli pas yaparken Fenerbahçe’yi 195 pasta tuttu. Bordo-Beyazlılar ayrıca rakip ceza sahasında 35 gibi son derece yüksek sayıda topla buluştu. Hatayspor’un 18 şut denemesinin 7’sinde isabet sağlasa da bunların sadece 1’sinde sevinci yaşayabildi. Ömer Erdoğan’ın öğrencileri belki maçı kaybetti ama sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesten alkış aldı.



