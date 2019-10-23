Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu ikinci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Slovakya ekibi Ruzomberok’u 85-65 yendi.

Koniaren Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-16 önde bitirdi. İkinci periyotta daha etkili performans sergileyen Hatay Büyükşehir Belediyespor, devre arasına 38-37 üstün giden taraf oldu.

İkinci devrede oyunun kontrolünü ele alan Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyreğini 59-49 önde tamamladığı mücadeleden 20 sayı farkla 85-65 galip ayrıldı.

Hatay ekibinde Hind Ben Abdelkader ve Regan Magarity 23’er sayı, Marica Gajic 21 sayı, 20 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor grupta ikide iki yaptı. Ruzomberok ise ikinci yenilgisini yaşadı.