Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor, takımı şampiyon yapan teknik adam Mehmet Altıparmak’la yollarını ayırdı. Altıparmak ayrılığını, “Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır” şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı. İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi. Aybaba son olarak Kayserispor’da 18 gün görev aldıktan sonra ayrılmıştı.

Kaderi yine aynı

Üst üste 3 sene şampiyonluk yaşadıktan sonra çıkardığı takımlarla yolları ayrılan Mehmet Altıparmak bir kez daha aynı kaderi yaşadı. Tecrübeli hoca, Erzurum’la 6 maçta Süper Lig’de çalıştıktan sonra Gaziantep’e gidip takımı ilk kez bir üst lige taşımıştı. Antep’ten ayrılan Altıparmak, Hatay’la da aynı başarıyı yaşadı fakat görevinden alındı.