Hatay’da bazı evler karantinaya alındı

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 26.maddesine istinaden 3 Kasım 2020 tarihli Hıfzısıhha kurulu tarafından Mızraklı Mahallesi, İnönü Caddesi No:42 İç kapı No:1,2,3 ve 4 ile aynı mahallede bulunan İnönü Caddesi No:44 adresindeki evlerin birden çok pozitif vaka olması sebebiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Kasım 2020 tarihinden 12 Kasım 2020 tarihine kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.