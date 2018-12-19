Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol Sohbetleri’nin yeni durağı Hatay oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Basketbol Federasyonu Hatay İl Temsilciliği tarafından organize edilen panelde, ülkemizi Euroleague’de temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın iki yıldızı Merve Aydın ile Cansu Köksal, FANATİK yazarı Gökhan German’ın yanı sıra Gökhan Türe ve Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal de yer aldı. Milliyet Gazetesi Basketbol Editörü Ümit Avcı tarafından yönetilen sohbette, basketbolun Anadolu’da genişlemesi ve medyadaki yerinin artırılması konusu konuşuldu.

Hamleler de anlatıldı

Anadolu’da yaşanan tesis sorunu gençlerin gündemindeki ana madde olarak ön plana çıkarken, her maçını dolu tribünlere oynayan Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yaptığı önemli hamleler de detaylarıyla anlatıldı. Ayrıca üniversite bünyesinde bulunan spor salonunun daha aktif kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararı da alındı.