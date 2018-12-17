Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol Sohbetleri'nin yeni durağı Hatay oldu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Basketbol Federasyonu Hatay İl Temsilciliği tarafından organize edilen panelde, ülkemizi Euroleague'de temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın iki yıldızı Merve Aydın ile Cansu Köksal, basketbol yazarları Gökhan German ve Gökhan Türe, Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal yer aldı.

Milliyet Gazetesi Basketbol Editörü Ümit Avcı tarafından yönetilen sohbette, basketbolun Anadolu'da genişlemesi ve medyadaki yerinin artırılması konusu konuşuldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Alper Aslan, Öğretim Görevlisi ve basketbol takımı antrenörü Tamer Ermisket'in de takip ettiği panelde, öğrencilerin ve sporcuların soruları yanıtlandı.

Anadolu'da yaşanan tesis sorunu gençlerin gündemindeki ana madde olarak ön plana çıkarken, her maçını dolu tribünlere oynayan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı hamleler de anlatıldı, ayrıca üniversite bünyesinde bulunan spor salonunun daha aktif kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararı da alındı.