Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe maçının devre arasında, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçe heyeti adına kulüp başkanı Ali Koç’a plaket takdim etti. Doğan, Hatay’ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanları fidanla buluşturan ve toplamda 35 bin fidan bağışlayan Fenerbahçe Kulübü'ne şükranlarını sundu.

Plaket takdim töreninde hazır bulunan bazı Hatay milletvekilleri de kulüp başkanı Ali Koç’a, başkan vekili Erol Bilecik’e ve yöneticilere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.