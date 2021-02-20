En çok kapasiteli otopark özelliği ile bilinen Yeni Hatay Stadyumu Türkiye'nin Hatay şehrinde bulunuyor. Genelde küçük maçlara yer veren ve çok büyük olmamasıyla bilinen bu stadyumda aynı zamanda iç saha maçları oynanıyor ve bu maçlara seyirci olarak gelebilecek en fazla kişi sayısı 25.000 olarak biliniyor.

Hatay Stadyumu nerede?

2016 yılında temelinin atılmış olduğu Yeni Hatay Stadyumu 2021 yılında güncel, aktif olarak kullanılmaya başlanacak ve Hatayspor'un maçlara ev sahipliği yapacak.

Hatay Stadyumu'nun adı ne?

Stadyumun adı Hatay bölgesinde inşa edildiğinden ve kullanıldığından dolayı Yeni Hatay Stadyumu olarak biliniyor. Aynı zamanda Hatayspor bu stadyuma ev sahipliği yapıyor. Ayrıca stadyumun hemen yan tarafında bulunan çok büyük kapasiteli spor salonu ise spor yapmak isteyenleri kendi bünyesinde ağırlıyor.

Hatay Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Büyüklüğü ile bilinen Yeni Hatay Stadyumu 25.000 kapasite olarak belirlenmiş olup maksimum seyirci olarak gelebilecek kişi sayısını sabitlemiştir. Diğer stadyumlar ile karşılaştırıldığında bu sayı oldukça iyi olarak biliniyor.

Hatay Stadı kaç kişilik?

Yapımında doğal çim kullanılan bu sebeplerle önemli maçların sorunsuz ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde yapılması için tercih edilen bu Yeni Hatay Stadyumunda kişi sayısı 25.000 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple yapılacak olan maçlara yeterli sayıda kişi gidebiliyor ve genelde maçlar tam kapasite dolu olarak yapılıyor. Bu sebeple en sevilen stadyumların arasında Yeni Hatay Stadyumu geliyor ve aynı zamanda tercih ediliyor.