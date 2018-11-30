Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 4. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan ekibi Olympiacos’u 71-55 yendi.
FIBA Kadınlar EuroLeague - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - Olympiacos: 55
Salon: Antakya
Hakemler: Andrei Sharapa (Belarus), Maka Kupatadze (Gürcistan), Peter Zenis (Slovakya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 4, Paris 9, Snytsina 10, Cansu Köksal 3, Gizem Başaran, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 21, Johnson 17, Gajic 5
Olympiacos: Thomas 14, Mazic 5, Pavlopoulou, Sotiriou 6, Johnson 3, Stamati 5, Spyridopoulou 5, Nikolopoulou 9, Kosma 4, Stamolamprou 4
1. Periyot: 16-15
Devre: 41-28
3. Periyot: 56-42