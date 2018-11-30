Hatay, Olympiacos'u farklı mağlup etti: 71-55

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 4. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan ekibi Olympiacos’u 71-55 yendi.

30 Kasım 2018, Cuma 01:57
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Hatay, Olympiacos'u farklı mağlup etti: 71-55

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 4. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan ekibi Olympiacos’u 71-55 yendi.

FIBA Kadınlar EuroLeague - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 - Olympiacos: 55

Salon: Antakya

Hakemler: Andrei Sharapa (Belarus), Maka Kupatadze (Gürcistan), Peter Zenis (Slovakya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 4, Paris 9, Snytsina 10, Cansu Köksal 3, Gizem Başaran, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 21, Johnson 17, Gajic 5

Olympiacos: Thomas 14, Mazic 5, Pavlopoulou, Sotiriou 6, Johnson 3, Stamati 5, Spyridopoulou 5, Nikolopoulou 9, Kosma 4, Stamolamprou 4

1. Periyot: 16-15

Devre: 41-28

3. Periyot: 56-42


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