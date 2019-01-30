Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu’ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiacos’u 80-76 yendi.
Başkent Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 39-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyrek sonunda Olympiacos farkı 9 sayıya çıkarsa da (62-53) son çeyrekte toparlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor rakibini 80-76 mağlup etti.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 11. haftada 5. galibiyetini aldı, Olympiacos ise 10. yenilgisini yaşadı.