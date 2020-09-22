Hatay kalesi geçilmez!

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Hatayspor müthiş başladı. İlk hafta son şampiyon Başakşehir ile kapışan Güney temsilcisi, Turuncu-Lacivertliler’i 2-0 devirmişti. Bordo-Beyazlılar dün de şampiyonluk adayı Fenerbahçe’ye karşı kalesini gole kapadı. Süper Lig’deki ilk iki maçında kalesinde gol görmeyen Hatay geçen sezon da TFF 1. Lig’de 18 maçta gol yememiş ve bu alanda en iyi ekip olmayı başarmıştı.