Hatay fırsat tepti

Ateş hattındaki kritik kapışmada Ümraniyespor’a konuk olan Bordo-Beyazlılar, El Kaabi ve Lobjanidze ile iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Avounou ve Umut ev sahibine beraberliği getirdi. Recep Uçar’ın takımı 11 puana ulaşırken Hatay hafta içi mesaisini 16 puanla bitirdi.

Tehlikeli bölgenin kaderini erkenden çizecek maçlardan biriydi. İki takımın da 6 puanlık müsabaka olarak değerlendirdiği karşılaşma riskler, pozisyonlar ve goller vadediyordu. Beklediğimiz gibi de oldu. Dünya Kupası arasını son derece iyi geçiren iki takımın mücadelesinde düello vardı ama kazanan yoktu. Volkan Demirel’in takımı hızlı hücumlar ve hücumcularla sonuç arıyordu, golü de öyle buldu. El Kaabi takımını öne geçirdi. Ümraniyespor’da son haftaların formda ismi Avounou ilk yarının son bölümünde tabelayı dengeledi. İkinci yarı da aynı süratte başladı. Ligin en hızlı gol silahlarından biri olan Lobjanidze 53’te Hatayspor’a bir kez daha üstünlüğü getirdi. Recep Uçar ise yaptığı hamlelerle vazgeçmek istemediğini gösterdi. 67’de Umut’un penaltısı yine skoru eşitledi.

Bu kadarı da olmaz!

78’de ev sahibinde Allyson’un gördüğü kırmızı kart ise büyük acemilik. Daha doğrusu vurdumduymazlık... Puana mecbur olan takımını böylesine kritik bir süreçte 10 kişi bırakması akıl alır iş değil. Bu işler bu kadar basit olmamalı. 3 kuruş fazla para almak için FIFA kapılarından ayrılmayan kalitesiz yabancı oyuncuların kulüpleri bu denli kolay şekilde müşkül duruma düşürmeleri altyapıya değer vermenin gerekliliğini gösteriyor bize. Sonuç olarak Hatayspor 18 puana ulaşıp rahatlama fırsatını tepti. Ümraniye ise bu kayıpla kredisini iyice tüketti.



