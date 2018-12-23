Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı farklı geçti: 85-70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 85-70 mağlup etti.

23 Aralık 2018, Pazar 23:18
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı farklı geçti: 85-70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 85-70 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 15, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 23, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 3, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 18, Gajic 8

Galatasaray: Şerife Alperi Onar, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben 6, Abdi 20, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte, Macaulay 15, Jefferson 20

1. PERİYOT: 21-23

DEVRE: 41-40

3.PERİYOT: 60-57


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