Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maç sonucu: 73-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 96-73 yendi.

21 Aralık 2019, Cumartesi 20:48
- A +
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maç sonucu: 73-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 96-73 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 8, Ivashchanka, Gizem Sezer 2, Adams 37, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 21, Dikaioulaku 24

1.Periyot: 24-21

Devre: 33-48

3.Periyot: 54-70

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...