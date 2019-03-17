Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol’u 103-49 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49
Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı, Umut Özgün Ergün, Nihat Çetin
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 9, Yeliz Doğan 5, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 13, Cansu Köksal 15, Williams 2, Hülya Çoklar 2 Harris 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 7, Merve Aydın 15, Gajic 18
Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Bouthors 5, Fatmanur Karakaş 4, Sanem Gamze Zeren 12, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu 6, Bahar Kocaoğlu 6
1.Periyot: 24-19
Devre: 50-27
3.Periyot: 80-35